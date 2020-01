Rakitic est poussé vers la sortie et les dirigeants de la Juventus ne seraient pas contre l’idée de le récupérer.

La Juventus est toujours à l’affût de bonnes affaires notamment si des joueurs avec un gros bagage d’expérience peuvent être disponibles. C’est le cas de Ivan Rakitic qui est poussé vers la sortie par les dirigeants du FC Barcelone. Le Croate ne serait pas contre le fait de se relancer.

La Juve en profite ?

Pour le mercato hivernal, cela semble compliqué, mais la porte pourrait être grande ouverte en fin de saison. Rakitic aura alors 32 ans et plus qu’un an de contrat. Les Catalans devront se montrer raisonnables au niveau de l’indemnité de transfert et la Juve pourrait en profiter.