L’OM pourrait se retrouver face à un très gros chantier lors de l’été 2022 et il y a de quoi être inquiets.

Nombreux sont ceux qui pointent du doigt les résultats, mais surtout le niveau affiché par l’OM depuis le début de la saison. Il y a effectivement de quoi être inquiet dans l’immédiat, mais c’est surtout l’avenir à moyen terme qui devrait préoccuper les admirateurs de l’OM.

Un très gros chantier

Le club est en difficultés financières et n’a pas assez vendu l’été dernier. Il ne donc pas s’attendre à des investissements miracles. Surtout que l’OM va sans doute devoir laisser filer Thauvin gratuitement et gérer la succession de Villas-Boas. Le chantier est impressionnant et le serpent de mer de la vente devrait repasser par là.