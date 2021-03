L’OM envisagerait bien de recruter Vidal, mais cela pourrait coûter une véritable fortune en juin.

Selon la presse étrangère, Jorge Sampaoli penserait déjà au prochain marché des transferts et il ne serait pas contre le fait de recruter un joueur qu’il connaît très bien, le milieu de terrain international chilien de l’Inter Milan, Arturo Vidal. Le joueur ne joue quasiment plus depuis plusieurs mois.

Un très gros salaire

Il lui restera un an de contrat en juin et il envisagerait de signer un dernier contrat ailleurs. L’OM pourrait payer une indemnité raisonnable pour lui, mais sa venue semble hautement improbable. Vidal va signer un dernier contrat et il va sans doute demander un salaire totalement hors de portée.