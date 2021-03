On parle beaucoup de l’intérêt du PSG pour Alaba, mais Leonardo veut-il vraiment le faire signer ?

La presse espagnole ne cesse de parler de l’intérêt du PSG pour David Alaba. Il est vrai que le joueur autrichien présente le très gros avantage d’être libre de son contrat avec le Bayern Munich en fin de saison, mais il demande un salaire de folie qui pourrait atteindre les 18 millions d’euros par saison.

Pas la piste préférée du joueur

Il a toutes les chances de rejoindre le championnat espagnol la saison prochaine et l’insistance faite autour de l’intérêt du PSG sert sans doute les intérêts du joueur et de son représentant pour lui permettre d’obtenir le meilleur contrat possible. Le PSG est loin d’être la piste préférée de Alaba.