Il va falloir trouver un nouvel entraîneur pour le PSG la saison prochaine Leonardo a toujours la même priorité.

Il ne fait plus aucun doute que Thomas Tuchel ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine. L’Allemand ne fait plus l’unanimité aussi bien dans le vestiaire que dans les instances dirigeantes et il devrait logiquement être remercié à la fin de la saison. Tout est déjà lancé pour sa succession.

Contact entretenu

Plusieurs profils de techniciens sont bien étudiés en interne, mais il semble que Leonardo a bien toujours la même priorité. Depuis son retour au PSG, il pense installer Massimiliano Allegri a la tête du club et il maintient un contact étroit avec le technicien italien.