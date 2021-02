La rumeur Ramos au PSG est tenace au point de se demander si les Parisiens n’ont pas vraiment l’intention de le prendre.

La presse espagnole ne lâche rien et ne cesse de parler du PSG pour Sergio Ramos alors que le joueur ne trouve aucun accord pour la prolongation de son contrat. On pensait initialement que Paris ne servait que les intérêts du joueur pour signer un nouveau contrat juteux.

Un salaire de folie

Mais le temps passe et la rumeur reste tenace. Le PSG aurait bien l’intention de faire venir le défenseur central espagnol quand il n’aura plus de contrat. Mais on peut se demander si c’est une bonne idée alors que le joueur aura 34 ans et qu’il va demander un salaire de folie.