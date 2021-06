On a parlé de la volonté de Icardi de quitter le club, mais Leonardo serait prêt à valider ce transfert en cas de bonne offre.

On a beaucoup parlé de la volonté de départ de Mauro Icardi lors de ce marché des transferts et de son souhait de revenir dans le championnat italien. Le joueur a pourtant tenu à démentir toute envie de départ. Mais on s’approche bien d’une séparation entre l’Argentin et le PSG.

Des prêts ?

Leonardo a entendu les demandes du joueur et serait prêt à le mettre sur la liste des transferts en cas de belle offre. Il va chercher à récupérer les 50 millions d’euros investis l’été dernier, mais cela pourrait être compliqué. Des clubs sont prêts à proposer des prêts avec option d’achat.