Entre le PSG et Mauro Icardi, ça sent la fin. Et Leonardo va profiter du fait que l’Argentin souhaite rentrer en Italie.

Mauro Icardi ne semble plus s’épanouir à Paris. Après une super première saison, marquée par une avalanche de buts, l’Argentin coince un peu sur le deuxième volet. Souvent blessé, il a vu Moise Kean lui prendre sa place. Et dans le même temps, sa nostalgie de l’Italie le gagne, bien aidée par sa compagne et agent, Wanda Icardi, qui pousse pour le faire revenir en Serie A.

Leonardo a compris et en profite

Face à ces envies de départ, Leonardo va en profiter saisir l’occasion pour organiser le transfert de Mauro Icardi. Le responsable du recrutement parisien a besoin de faire entrer de l’argent pour financer sa campagne estivale donc la vente d’Icardi sera utile. Reste à savoir à qui il pourra le vendre et à combien. Pour rappel, le PSG a dépensé 50 millions d’euros, hors bonus, il y a un an.