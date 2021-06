Les dirigeants du Real Madrid ne retiendront pas Varane si le joueur affirme qu’il veut partir.

On parle beaucoup du possible transfert de Varane depuis quelques semaines. Le défenseur de l’équipe de France serait désireux de vivre une nouvelle expérience et pourrait profiter du fait qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat. Il ne souhaiterait pas prolonger son bail en faveur du Real.

Au moins 50 millions ?

Et les dirigeants du Real ne ferment pas la porte à son départ. Le président du club, Florentino Pérez, a assuré que le joueur pourrait avoir un bon de sortie s’il émet le désir de changer d’air. Mais pas à n’importe quel prix ! Le Real voudra au moins 50 à 60 millions même si le joueur n’a plus qu’un an de contrat.