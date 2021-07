Leonardo se rapproche de Mino Raiola avec pour objectif de faire signer Pogba sans payer d’indemnité.

Il se confirme que le directeur sportif brésilien du PSG, Leonardo, se rapproche de plus en plus de l’agent italien Mino Raiola avec qui il a déjà fait de nombreuses transactions. Les deux hommes sont de plus en plus proches et cela pourrait bien être une très bonne nouvelle pour le PSG dans l’avenir.

Objectif 2022

Leonardo aimerait vraiment pouvoir faire signer un très gros contrat à Paul Pogba quand il sera libre de tout engagement avec Manchester United donc en juin 2022. Cela ne sera pas simple, car le club anglais ne va rester sans réagir et va tout faire pour faire signer un nouveau contrat au champion du monde.