L’OM semblait avoir un accord pour le transfert de Guendouzi, mais tout bloque dans les discussions avec Arsenal.

Il se confirme que les dirigeants de l’OM ont bien un accord depuis quelques semaines avec le milieu de terrain français Matteo Guendouzi qui n’a plus qu’un an de contrat avec Arsenal. Le joueur est d’accord avec Marseille, mais l’offre phocéenne est loin d’avoir convaincu les Gunners.

Un désaccord financier

Le problème est de savoir si Marseille est en mesure de faire une meilleure offre pour Guendouzi. Les dirigeants phocéens ne doivent pas laisser filer cette opportunité, mais tout dépend malgré tout des exigences anglaises. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et cela doit peser dans la balance.