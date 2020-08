Compte tenu du tarif demandé par le Hertha Berlin pour lâcher Matheus Cunha, il vaut mieux mettre fin aux négociations.

Le PSG a bien tenté sa chance pour un transfert de Cunha et on peut comprendre l’envie de Leonardo de le recruter, car il a un potentiel très intéressant. Mais il ne faut pas entrer dans une surenchère et les demandes du Hertha Berlin ne sont pas raisonnables.

C’est bien trop cher

Leonardo semblait prêt à payer 30 millions d’euros, mais le club allemand demande plus de 50 millions d’euros pour son attaquant. Il ne serait pas raisonnable de payer un tel montant surtout que le PSG a également besoin de se renforcer en défense et au milieu de terrain.