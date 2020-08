Lille et Monaco s’arrachent Simakan et cela fait grimper le prix du jeune défenseur de Strasbourg.

Le LOSC est bien connu désormais pour repérer les meilleurs talents et les vendre au prix fort quelques années plus tard. Mais le club nordiste partage cette spécialité avec l’AS Monaco et les deux clubs sont parfois sur les mêmes cibles comme c’est le cas pour le jeune Mohamed Simakan.

Son prix grimpe

Le joueur de 20 ans a fait une excellente saison sous le maillot de Strasbourg et il pourrait bien changer d’air cet été pour passer à la gamme supérieure. Lille et Monaco sont prêts à l’accueillir, mais la concurrence fait grimper les prix et on parle désormais d’au moins 15 millions.