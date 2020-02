Leonardo avait une chance de faire venir Haaland cet hiver, mais il peut désormais se mordre les doigts.

Quand le transfert de Haaland a commencé à être évoqué à l’automne dernier, le nom du PSG était souvent cité pour recruter le phénomène. Mais Leonardo ne s’est pas mêlé à la lutte pour lui, car il venait tout juste de prendre Icardi en prêt et ne voulait pas rentrer dans une surenchère.

La chance est passée

Quand on voit les performances du joueur sous le maillot de Dortmund et le prix qu’il a coûté, on ne peut que se dire que Leonardo a fait une erreur. Haaland est bien taillé pour devenir l’un des meilleurs du monde à son poste dans les années à venir et le PSG a peut-être laissé passer sa chance.