L’OL a toutes les chances de changer de coach lors de l’intersaison, mais cela pourrait coûter cher.

Plus le temps passe et plus il se confirme que les dirigeants lyonnais n’ont sans doute pas pris la meilleure décision en nommant Rudi Garcia. Les résultats ne sont pas meilleurs, mais le technicien a surtout créé un malaise vis-à-vis des supporters et il va falloir rectifier le tir.

Ça va coûter cher

Même s’il ne veut pas le reconnaître officiellement pour ne pas mettre l’équipe en difficulté alors qu’il faut viser un meilleur classement en fin de saison, le président Aulas envisage forcément un changement de coach, mais un départ anticipé de Garcia pourrait coûter cher.