Le PSG veut des joueurs au milieu de terrain et la piste de Camavinga est bien la seule qui met tout le monde d’accord.

Leonardo veut des renforts de poids au milieu de terrain et il est clair que le PSG fait partie des favoris pour faire signer un joueur comme Camavinga. Le joueur impressionne sous le maillot du Stade Rennais et de l’équipe de France désormais et il a un potentiel impressionnant.

Rennes difficile à convaincre

C’est d’ailleurs un transfert qui met tout le monde d’accord du côté du club de la Capitale que ce soit les dirigeants, le staff technique ou même les supporters. Mais le plus compliqué sera sans doute de convaincre le Stade Rennais qui ne le laissera pas filer à moins de 60 millions.