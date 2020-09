L’intérêt de l’OM pour Mbaye Niang commence à faire apparaître des points de tension entre le joueur et le staff rennais.

Les dirigeants de l’OM s‘intéressent depuis maintenant de nombreuses semaines à Mbaye Niang et le joueur semble lui aussi prêt à tout pour évoluer au Vélodrome la saison prochaine. Mais la fin du marché des transferts approche et les conditions ne sont pas encore réunies.

Des points de tension

Et l’intérêt de l’OM commence à mettre le bazar dans la relation entre Niang et les dirigeants du Stade Rennais. L’attaquant commence à mettre la pression en interne pour pouvoir vivre une nouvelle expérience la saison prochaine et plusieurs points de tensions apparaissent.