Le PSG est bien sur les traces de Lucas Hernandez pour la saison prochaine et ce transfert fait l’unanimité.

Depuis plusieurs jours, la rumeur est de plus en plus forte autour de l’intérêt du PSG pour Lucas Hernandez. Le défenseur champion du monde présente l’avantage de pouvoir jouer à plusieurs postes en défense et on parle d’un transfert qui pourrait coûter 80 millions.

Il fait l’unanimité

Ce transfert fait l’unanimité auprès des supporters du club, des observateurs et même des journalistes. Le défenseur a un profil parfait pour diriger la défense parisienne même si le coût de sa venue serait astronomique. Si Leonardo parvient à boucler une telle opération, ce serait une grande réussite.