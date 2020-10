Zidane fait rêver les propriétaires du PSG qui seraient prêts à l’attendre pour prendre une décision pour Tuchel.

Zidane est très critiqué en ce moment et il est pointé du doigt par sa direction. Il pourrait être débarqué et si ce n’est pas le cas, le technicien pourrait lui même claquer la porte. Une situation qui pourrait avoir un impact au PSG puisque le départ de Tuchel est de plus en plus envisagé.

QSI prêt à attendre

Et s’il y a bien un entraîneur qui fait rêver les propriétaires qataris, c’est bien Zidane. Ils seraient prêts à tout pour le convaincre de venir. Mais Zidane serait-il prêt à replonger directement après un échec ? QSI pourrait être prêt à s’adapter au timing du Français.