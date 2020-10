Filmé dans les couloirs du dernier match de Ligue des Champions, Karim Benzema a tenu des propos qui font polémique en Espagne et dans toute l’Europe.

Irréprochable sur le terrain, Karim Benzema se voit une nouvelle fois rattraper par la polémique en dehors. Mais cette fois, sa responsabilité est difficilement discutable. La scène se passe dans les couloirs du Borussia M’Gladbach, dernier adversaire des Merengue en Ligue des Champions. Karim Benzema discute avec son compatriote, Ferland Mendy…

Benzema tacle sévèrement Vinicius !

Téléfoot (Médiapo), nouveau diffuseur, a filmé la scène. Et les échanges entre Benzema et Mendy : « Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous ». Il, c’est Vinicius ! Benzema ne semble pas porter le Brésilien dans son cœur et le fait savoir à son coéquipier Mendy. Depuis, les images font le tour de la planète et le buzz se retourne contre Benzema. Nouvelle crise à prévoir pour le Français et le Real ?