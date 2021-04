Le PSG aimerait recruter Salah, mais Liverpool ne lui ouvrira pas la porte cet été et il faudra sans doute attendre un an.

Les dirigeants du PSG aimeraient frapper fort sur le marché des transferts l’été prochain surtout que le fair-play financier ne devrait pas être appliqué. Mais il faudra pour cela convaincre des joueurs importants de franchir le cap. En Angleterre il se dit que le PSG aimerait beaucoup recruter Salah.

Attendre un an

L’international égyptien aurait envie de vivre un nouveau challenge, mais cela ne devrait pas être simple pour Paris. Liverpool n’aurait aucune intention de le vendre cet été et aimerait même prolonger son contrat. Si Paris veut vraiment recruter Salah, il faudra sans doute attendre un an de plus.