Leonardo est sur tous les fronts, mais le plus gros coup qu’il pourrait réaliser serait bien une prolongation de Mbappé.

Le PSG creuse plusieurs pistes sur le marché des transferts pour se renforcer cet hiver amis, dans le même temps, Leonardo fait actuellement tout son possible pour convaincre Neymar et Mbappé de prolonger leurs contrats. Et si le jeune champion du monde acceptait de signer un nouveau bail, ce serait un très gros coup.

Une valeur marchande à la hausse

Il ne sera en effet pas simple de convaincre Mbappé, mais s’il signe un nouveau contrat, sa valeur marchande sera forcément gonflée d’un coup alors que certains clubs imaginaient un transfert de moins de 150 millions en juin prochain à un an de la fin de son contrat.