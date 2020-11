L’OM a une chance de faire signer Giroud lors du mercato de janvier et il ne faut pas la laisser passer.

Il est clair que l’OM ne pourra pas espérer grand-chose de cette saison sans un renfort offensif de premier plan lors du prochain marché des transferts. Depuis quelques jours, les rumeurs sont de plus en plus fortes autour d’un intérêt pour Olivier Giroud et il ne faut pas laisser passer cette opportunité.

Ne pas laisser passer sa chance

Giroud a besoin de se relancer et Chelsea ne lui fermera sans doute pas la porte, mais il faudra avoir les moyens de lui offrir un contrat de premier ordre. Ce ne sera pas simple pour l’OM, mais il ne faut pas laisser passer sa chance de faire signer l’attaquant de l’équipe de France.