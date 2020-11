Quand on pense au dernier mercato, on ne peut s’enlever de la tête le départ de Kouassi qui a été un vrai coup dur.

Les membres du staff technique du PSG reconnaissent que le départ de Tanguy Kouassi pour signer son premier contrat professionnel a été un coup très dur l’été dernier alors que le joueur n’a que 18 ans. Il évolue au poste de défenseur ou de milieu défensif.

Il aurait eu du temps de jeu

Et quand on voit le début de saison du PSG, on ne peut s’empêcher de penser que Kouassi aurait pu avoir un temps de jeu très important avec Paris cette saison et qu’il aurait été peut-être le chaînon manquant qui aurait permis à Tuchel d’avoir un effectif plus densifié.