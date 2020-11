Le président du club madrilène va certainement tenter de se débarrasser de plusieurs joueurs en fin de saison.

Même si le nom de Sergio Ramos revient avec insistance dans la presse spécialisée, le défenseur central espagnol ne devrait pas rejoindre le club parisien en fin de saison. Voir Ramos quitter le Real au cours des prochains mois semble impossible. Florentino Pérez n’acceptera jamais un tel scénario. En revanche, le président merengue pourrait accepter de lâcher trois stars à Leonardo alors que des négociations pour Kylian Mbappé pourraient rapidement s’ouvrir.

Hazard deçoit !

Du côté de Madrid, plusieurs joueurs ne sont plus désirés. On pense notamment à Isco, l’international espagnol qui souhaite relever un nouveau défi, mais aussi à Vinicius Junior. L’ailier brésilien n’a jamais totalement convaincu, mais Leonardo continue de croire en son potentiel. Enfin, Pérez pourrait aussi accepter l’idée de laisser filer Eden Hazard, deux ans seulement après son arrivée à Madrid. Le Belge ne cesse de décevoir et Pérez semble vouloir construire une nouvelle attaque autour de Mbappé et Haaland dans le futur. Un transfert d’Hazard lui permettrait de financer ces recrutements.