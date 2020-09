Le PSG veut trouver une solution pour Areola, mais il sera sans doute impossible de trouver mieux qu’un prêt.

Les dirigeants du PSG doivent absolument trouver une solution pour Alphonse Areola lors de ce marché des transferts. Le portier n’est plus désiré et n’aura pas de temps de jeu cette saison, mais il touche pourtant un salaire très élevé et le voir partir permettrait d’alléger la masse salariale.

Impossible de trouver mieux

Mais c’est aussi ce salaire qui lui ferme de nombreuses portes même si des clubs sont intéressés. Aucun club ne semble en mesure de payer à la fois une indemnité de transfert et son salaire. C’est la raison pour laquelle un prêt semble la seule solution pour lui trouver une porte de sortie.