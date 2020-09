L’OM a été sollicité pour deux joueurs que Villas-Boas ne souhaite pas voir partir lors de ce mercato.

L’OM a besoin de vendre des joueurs pour renflouer ses comptes, mais les dirigeants phocéens ne veulent pas ouvrir la porte à tout le monde, car Villas Boas veut conserver ses cadres. C’est la raison pour laquelle l’OM pourrait être décontenancé par l’approche récente du Bayer Leverkusen.

Pas à vendre

Le club allemand semble intéressé par les services de Thauvin et de Bouna Sarr, deux joueurs pour lesquels Villas Boas ne veut pas entendre parler d’un départ. Pour autant, ils sont respectivement liés jusqu’en 2021 et 2022 et l’OM va aussi devoir avoir une vraie réflexion financière à leur sujet.