L’OL va sans doute vendre Aouar lors de ce marché des transferts et les choses sérieuses sont lancées.

Les dirigeants de l’OL ne se voilent pas la face et sont bien conscients qu’ils ont toutes les chances de vendre Houssem Aouar lors de ce marché des transferts. De nombreux clubs de premier ordre s’intéressent à ses services et Arsenal aurait dégainé la première offre avec 35 millions et un joueur.

S’approcher de 60 millions

Une offre évidemment refusée, car bien trop basse, mais elle lance les hostilités pour le transfert de Aouar. Les Gones veulent toujours 60 millions d’euros pour leur joueur et ils ne devraient pas avoir trop de mal à s’approcher de ce montant surtout si la concurrence fait rage.