La tension commence à monter en interne au sujet de la prolongation de contrat de Memphis Depay.

Les dirigeants de l’OL savent que la situation de Depay pourrait bien devenir critique dans les semaines à venir. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et ne semble pas décidé à prolonger trop rapidement. Sans le même temps, il sort d’une grosse blessure et aucun club ne fera une grosse offre pour lui cet été.

Depay n’est pas chaud

La tension commence donc à monter, car Juninho aimerait le convaincre au plus vite de signer un nouveau contrat afin de ne pas le voir partir libre dans un an. Les négociations pourraient être très tendues et l’OL va sans doute devoir intégrer une clause libératoire pour le convaincre.