Le PSG est bien sur les rangs pour Jadon Sancho, mais ne pourra faire une grosse offre qu’en cas de gros départ.

Selon la presse anglaise, le PSG serait bien sur les rangs pour tenter de recruter Jadon Sancho en fin de saison. Le club parisien lutte avec les meilleurs clubs de Premier League pour ce grand talent, mais on parle d’un transfert qui devrait logiquement dépasser les 140 millions d’euros.

Il coûte très cher

Et il semble totalement illusoire d’imaginer le PSG verser un tel montant sans avoir bouclé un gros départ au préalable. Le PSG ne bougera sans doute pour Jadon Sancho qu’en cas de départ de Neymar au mois de juin prochain. Manchester United, Chelsea et Liverpool sont des pistes plus crédibles.