Au-delà des têtes d’affiche du prochain marché des transferts, d’autres joueurs du LOSC sont déjà convoités.

Quand on pense à l’été prochain du LOSC on sait que des joueurs comme Maignan, Soumaré ou encore Osimhen ne vont pas manquer de propositions et pourraient bien rapporter gros. Mais ils pourraient bien ne pas être les seuls joueurs qui vont recevoir de belles propositions.

Arsenal cherche en défense

Selon la presse anglaise, le défenseur brésilien Gabriel qui a 22 ans est bien sur les tablettes d’Arsenal pour la saison prochaine et les Gunners préparent une offre qui sera transmise en juin. Les Gunners sont effectivement à la recherche de renforts défensifs pour la saison prochaine.