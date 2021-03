La presse italienne ne cesse de parler d’un possible transfert deIcardi vers l’Italie. Mais quelle est la volonté du joueur ?

Les rumeurs autour de l’avenir de Mauro Icardi sont si fréquentes qu’on peut se demander quelle est la volonté du joueur. Selon certains, il serait impatient de revenir du côté de l’Italie notamment pour des raisons familiales. Sa femme, qui est aussi son agent, travaillerait en ce sens.

À quel prix ?

Et les rumeurs ne concernent d’ailleurs que des clubs italiens. D’abord la Juventus et désormais l’AS Roma. Le PSG pourrait être vendeur en fin de saison, mais uniquement s’il a trouvé une solution de premier plan en attaque, mais reste à savoir à quel prix alors qu’il a été acheté plus de 50 millions.