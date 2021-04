Le PSG semble prêt à tout pour faire signer Leo Messi, mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Le PSG fait actuellement tout son possible pour convaincre Leo Messi de venir et selon certaines sources fiables c’est bien le club qui semble le plus avancé pour cela. Mais est-ce pour autant une bonne idée ? Faire venir un joueur comme Messi va coûter une véritable fortune.

Pas mieux à faire ?

Et cela pourrait bien déséquilibrer l’ensemble de l’équipe, mais aussi du vestiaire avec un joueur qui toucherait un salaire totalement hors norme. Évidemment en termes d’image ce serait un coup formidable, mais on peut se demander si le jeu en vaut vraiment la chandelle et si Paris ne devrait pas avoir d’autres priorités.