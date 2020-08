Si le PSG tient vraiment à faire une offre à Cristiano Ronaldo, il va falloir faire un choix difficile.

Les dirigeants du PSG font actuellement tout leur possible pour prolonger les contrats de Neymar et de Mbappé. C’est la grande priorité de Leonardo, mais dans le même temps, la presse évoque la possible signature de Cristiano Ronaldo pour la saison prochaine.

Il faut choisir

Le PSG ne peut pas se permettre d’avoir dans ses rangs trois joueurs qui toucheraient plus de 20 millions d’euros par saison chacun. Si Paris tient à faire signer CR7, il faudra alors faire une croix sur une prolongation de contrat, que ce soit celle de Neymar ou de Mbappé.