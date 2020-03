Très en deçà de son niveau, Julian Draxler ne semble plus assez solide pour pouvoir conserver sa place au PSG.

Le Julien Draxler de 2018 se fait rare, désormais. Très rare, même. L’international allemand, sur un nuage lors de la préparation de la dernière Coupe du Monde, a progressivement perdu de son niveau pour être aujourd’hui un joueur lambda de l’effectif parisien.

Plus qu’un an de contrat

Peu utilisé par Thomas Tuchel, Julian Draxler a peu de chance de rester au PSG l’été prochain. Le milieu de terrain n’a plus qu’un an de contrat et il devrait être vendu lors du prochain mercato. Pisté en Allemagne, il pourrait revenir en Bundesliga. Il faudrait, en tout cas, un miracle pour que Paris le conserve ou même le prolonge.