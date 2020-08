L’OM doit trouver une solution pour le transfert de Morgan Sanson, mais le milieu de terrain pourrait être vendu pour une somme plus basse que prévu.

L’OM a besoin de vendre et on pensait que le transfert de Morgan Sanson serait bouclé plus vite. Le joueur a la cote notamment sur le marché anglais et il semble obligatoire de trouver une solution pour lui notamment parce que des frictions ont déjà eu lieu dans le vestiaire.

Loin du compte ?

Mais les dirigeants phocéens comptent sur une belle vente et les offres intéressantes n’arrivent pas encore. Ils espéraient pouvoir toucher au moins 30 millions d’euros sur la vente de leur milieu de terrain, mais on pourrait être loin du compte. Des clubs ont pris des renseignements, mais ne sont pas prêts à aligner ce tarif.