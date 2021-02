En fin de contrat à l’issue de la saison, Di Maria a mis le turbo pour convaincre ses dirigeants qu’il méritait une prolongation.

Di Maria sera en fin de contrat à l’issue de la saison et les Parisiens n’envisageaient initialement aucune prolongation de contrat surtout que le joueur touche un très gros salaire. Mais tout a changé ces derniers temps notamment parce que le joueur fait tout pour convaincre sa direction.

Il veut rester

Que ce soit par son niveau ou son attitude, Di Mari est veut séduire et convaincre les dirigeants qu’il mérite un nouveau contrat. Des discussions sont en cours pour deux ans de contrat en plus avec un salaire qui pourrait être de 8 millions par an. Un accord pourrait être trouvé.