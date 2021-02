McCourt cherche à vendre le club et le fait que le Stade Vélodrome pourrait aussi être vendu est une excellente nouvelle.

Il se dit de plus en plus que McCourt chercherait à se séparer de l’OM le plus vite possible et qu’il pourrait être moins regardant sur le montant de l’offre de peur de voir le club se dévaloriser un peu plus dans les mois à venir. Et une très bonne nouvelle est récemment tombée.

Une vente plus facile

Les investisseurs hésitent à mettre des millions dans des clubs qui ne sont pas propriétaires de leur stade pour des questions de rentabilité. Et la mairie de Marseille a récemment affirmé qu’elle envisageait la vente du Stade Vélodrome. Une bonne nouvelle qui pourrait faciliter la vente.