Si Neymar et Mbappé prolongent, comme cela semble être la tendance, le PSG n’aura pas les moyens de faire signer Messi.

Les dirigeants parisiens sont bien sur les rangs pour faire signer Leo Messi, mais le PSG ne pourra pas tout faire l’été prochain. Le club ne veut pas être dans le viseur de l’UEFA et du fair-play financier surtout pendant cette période de pandémie qui touche tous les clubs.

Pas les moyens ?

Garder Neymar et Mbappé tout en recrutant Messi sera totalement impossible financièrement, car les trois joueurs représenteraient plus de 100 millions de salaire par an. Et les deux stars parisiennes ont toutes les chances de prolonger et de porter le même maillot la saison prochaine.