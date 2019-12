Le PSG n’a pas encore convaincu Marquinhos de prolonger son contrat et la pression commence à monter.

Leonardo fait tout son possible depuis quelques semaines pour convaincre Marquinhos de prolonger son contrat, mais les discussions patinent même si le joueur semble bien décidé à rester. Tout porte à croire que Marquinhos a nettement plus de chances de rester, mais la pression est de plus en plus forte.

Une grosse offre pour Marquinhos ?

Certains clubs sont en effet très attentifs aux discussions de Marquinhos avec le PSG. Ainsi, les proches de Marquinhos auraient notamment été approchés par les dirigeants de Manchester City récemment. La pression monte et cela pourrait pousser le PSG à faire une offre très importante au Brésilien.