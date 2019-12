Les dirigeants estiment que la concurrence est trop forte à certains postes et des offres de transfert pourraient être acceptées.

Le LOSC sera sans aucun doute actif lors du marché des transferts du mois de janvier. Mais pas forcément dans le sens que les supporters attendent. Les dirigeants estiment que la concurrence est trop forte dans certains postes et le club pourrait ouvrir la porte à plusieurs joueurs.

Des offres acceptées ?

Cela concerne notamment la défense centrale et le milieu de terrain. Plusieurs clubs, notamment en Angleterre, suivent les joueurs du LOSC de très près et le club nordiste pourrait accepter de belles offres. Les finances du LOSC devraient une fois de plus être dans le vert dans quelques semaines.