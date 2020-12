Le PSG est bien une destination probable pour Leo Messi et certains commencent à avancer que tout pourrait être bouclé.

Le possible transfert de Leo Messi au PSG fait beaucoup parler en ce moment. I lest vrai que le génie argentin sera en fin de contrat à l’issue de la saison et qu’il semble prêt à vivre une nouvelle et sans doute dernière expérience en Europe. Le PSG est l’un des seuls clubs à pouvoir le payer.

Réponse en janvier

Mais une autre rumeur commence à enfler : et si le PSG avait déjà tout bouclé depuis quelques semaines pour la venue de Messi ? Le PSG a toujours tout mis en œuvre pour le faire signer et connaît les conditions d’une telle opération. Un contact régulier est entretenu avec Messi depuis longtemps. Nous devrions être fixés dès les premiers jours de janvier.