S’il tente de convaincre Leo Messi de venir à Paris, Neymar a compris que l’Argentin ne bougerait pas cet été.

Soucieux de rejouer avec son grand ami, Neymar met tout en œuvre, ces derniers mois, pour convaincre Leo Messi de venir à Paris. L’Argentin arrive en fin de contrat et n’a toujours pas prolongé. L’été dernier, il a clairement demandé à partir. L’occasion est trop belle pour ne pas tenter sa chance.

Messi va rester

Mais les efforts de Neymar sont vains. Et le Brésilien l’a compris. Il sait que Leo Messi va voir débarquer Sergio Aguëro, son ami de toujours. Ensemble, ils vont terminer leur carrière en Europe et tenter de frapper un grand coup, une dernière fois. Résigné, Neymar va gentiment officialiser sa prolongation avec le PSG et observer le sextuple Ballon d’Or, de loin. En espérant pouvoir soulever une Ligue des Champions et prendre le relai de la légende argentine.