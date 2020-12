Le PSG semble bien décidé à se renforcer en janvier et quelques pistes transpirent dans la presse étrangère.

Malgré une politique d’austérité, le PSG devrait bien chercher à modifier son effectif lors du mois de janvier. Des renforts sont notamment attendus au milieu de terrain. Leonardo planche sur le transfert de Eriksen qui pourrait bouger pour un peu moins de 15 millions.

Plusieurs pistes

Mais la presse étrangère affirme que Paris serait sur un autre coup et aurait pris des renseignements sur l’international suisse de Mönchengladbach, Denis Zakaria. Le joueur a plusieurs pistes pour le mercato et serait notamment suivi par le Bayern Munich et Manchester United.