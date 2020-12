Alors que la rumeur Messi enfle, Mino Raiola ne serait pas contre une porte de sortie au PSG pour Pogba.

Le PSG serait bien en train de travailler sur la venue de Leo Messi à la fin de son contrat en juin prochain. Encore incroyable il y a quelques semaines, cette nouvelle prend de plus en plus d’ampleur au fil des jours et des confirmations. Mais ce n’est pas le seul gros coup envisagé.

Pas tout faire

En affirmant que l’histoire entre Pogba et Manchester United était terminée, l’agent du champion du monde, Mino Raiola a relancé les spéculations sur son avenir. Et il est clair que l’agent italien aimerait le faire signer au PSG. Mais Paris ne pourra sans doute pas tout faire…