Excellent depuis le début de la saison, Moise Kean pourrait ne pas manquer de propositions en juin.

Moise Kean impressionne depuis le début de la saison, mais nombreux sont ceux qui s’interrogent sur le fait que Paris n’ait pas pris d’option d’achat lors de son prêt dans les discussions avec Everton. Il devrait donc logiquement revenir en Angleterre à la fin de la saison.

Difficile de le garder ?

Mais surtout de nombreux clubs vont s’activer pour tenter de le faire signer et cela commence déjà à faire un peu de bruit. Des dirigeants de la Juventus sont notamment très attentifs à ses performances. Paris pourrait avoir du mal à le garder un an de plus.