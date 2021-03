Il avait quitté le PSG à la fin de sa formation, mais on parle désormais d’un possible retour de Kingsley Coman.

Kingsley Coman est entré dans une nouvelle dimension sous le maillot du Bayern Munich depuis quelques mois. Le joueur de l’équipe de France est devenu un élément majeur de la formation allemande notamment en offrant la dernière Ligue des champions contre… le PSG.

Un retour possible ?

Formé à Paris, Coman était parti avec pertes et fracas du côté de la Juve. Mais on parle maintenant de son possible retour au PSG. Coman a refusé une offre de prolongation du Bayern et sera en fin de contrat en 2023. Le PSG serait intéressé à en croire la presse allemande.