Le directeur sportif du PSG ne semble pas inquiet en ce qui concerne l’avenir d’Angel Di Maria.

Alors que Leonardo semble rencontrer des difficultés en ce qui concerne les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé, le directeur sportif est beaucoup plus optimiste pour d’autres cas. A commencer par celui d’Angel Di Maria qui n’a plus que quelques mois de contrat.

Di Maria arrive en fin de contrat…

Mais cette situation ne semble pas inquiéter Leonardo qui a récemment confié que le joueur donnait sa priorité au PSG. « Angel Di Maria en est à sa sixième saison et a envie de finir sa carrière au PSG. » En clair, le cas Di Maria n’inquiète pas du tout le directeur sportif parisien qui devrait rapidement arriver à un accord avec sa star. De quoi rassurer les supporters du PSG.