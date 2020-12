Au-delà de nouvelles arrivées, le PSG aura sans doute deux transferts à régler avant l’été prochain.

Le PSG a beaucoup fait appel aux prêts avec option d’achat, mais l’addition pourrait bien être salée en juin prochain quand il faudra régler. Et les dirigeants parisiens envisagent déjà sérieusement de boucler deux transferts. Celui de Florenzi et celui de Kean.

Kean se voit rester

Le premier dispose d’une option d’achat de 9 millions d’euros ce qui semble largement raisonnable compte tenu de ses performances depuis le début de la saison. Pour Moise Kean, ce sera plus compliqué, car aucune option d’achat n’a été ajoutée, mais le joueur se verrait de plus en plus rester.