Le PSG se bat pour faire signer Messi, mais il devrait plutôt concentrer ses efforts sur un autre joueur.

Le PSG semble prêt à faire des efforts financiers incroyables pour faire signer Leo Messi, mais cela pourrait bien pousser le club à se montrer discret sur le reste des transferts pour ne pas faire exploser les dépenses. Pourtant, ce n’est pas forcément de Messi dont le PSG a le plus besoin.

Faire l’effort pour lui

Paris a besoin de joueurs majeurs au milieu de terrain et on pense forcément à Ngolo Kanté qui est sur les tablettes parisiennes depuis de nombreux mois. Un joueur comme lui pourrait totalement changer le jeu parisien et apporter énormément à l’équipe. Si un gros effort doit être fait, c’est pour le milieu champion du monde.